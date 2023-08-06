Сальдо сообщил об обстреле моста через пролив Тонкий

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет. Силы ПВО сбили 9 ракет.

Губернатор отметил, что при обстреле пострадал мирный житель, который проезжал по мосту в момент атаки.

Кроме того, был перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Это привело к тому, что жители города остались без газоснабжения.