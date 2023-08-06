Рогов заявил об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о прилетах украинских ракет по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом.
«Прилеты по Чонгарскому мосту», — написал Рогов.
По его словам, всего сообщают о трех-четырех прилетах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.
22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом около Чонгара, использовав, по предварительной информации, британские ракеты Storm Shadow. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя удар по этому мосту, заявил, что такая работа со стороны Вооруженных сил Украины на этом направлении будет продолжена.