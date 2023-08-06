Рогов заявил об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о прилетах украинских ракет по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом.

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«Прилеты по Чонгарскому мосту», — написал Рогов.

По его словам, всего сообщают о трех-четырех прилетах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.