Депутаты призвали Шольца передать Киеву дальнобойные ракеты

По словам депутата, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается не так быстро, как хотелось бы, и украинская армия не имеет какой-либо серьезной авиации для поддержки.

Депутат считает, что Берлин теряет время, отказываясь от поставок крылатых ракет, также, как было в ситуации с поставками танков. В ответ на опасения министра обороны ФРГ Бориса Писторуса по поводу возможности применения Taurus по территории РФ депутат напомнил, что у ВСУ уже есть средства, чтобы наносить удары по объектам в РФ — это артиллерийские системы Mars и HIMARS.