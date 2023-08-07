Авиация группировки «Юг» поразила бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

Авиация группировки «Юг» поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки поразила управляемыми боеприпасами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР.
Об этом информирует ТАСС.
Речь идёт о 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Новгородском.
Кроме того, экипаж вертолёта армейской авиации уничтожил боевую машину пехоты в районе Клещеевки.
Ранее в Минобороны России рассказали об ударе по авиабазам ВСУ.
Также сообщалось, что ВС России отбили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки.