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Авиация группировки «Юг» поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки поразила управляемыми боеприпасами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР.

Авиация группировки «Юг» поразила бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Речь идёт о 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Новгородском.

Кроме того, экипаж вертолёта армейской авиации уничтожил боевую машину пехоты в районе Клещеевки.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударе по авиабазам ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России отбили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки.

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