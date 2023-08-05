В Росавиации заявили, что России нужно минимум 100 тысяч операторов дронов

Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков заявил, что России нужно минимум 100 тысяч операторов дронов. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов из расчета – один оператор на один зарегистрированный дрон.

Ранее в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», посвященного беспилотной авиации, который проходит в эти дни в Новосибирской области, состоялись соревнования по 100 дисциплинам на повышение мастерства управления, сборки, конструирования и применения дронов. Участие в состязаниях приняли уже более 1 тыс. человек из 59 регионов страны, сообщили организаторы.

Всего на площадках интенсива в Академгородке, Новосибирском государственном техническом университете, на полигоне «Кольцово» и аэродроме Обь (ГЭС) пройдет 100 различных соревнований.

Участники разыграли уже 10 кубков из 36 — награды за лучшие навыки и мастерство управления и применения беспилотников вручаются от компаний и регионов, заинтересованных в развитии отрасли беспилотной авиации.