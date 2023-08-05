Российский боец оценил новый беспилотник

Беспилотник-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников специальной военной операции (СВО), будет преимущественно ночного действия. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военный поделился, что Николай Гастелло, в честь которого назван новый дрон, был советским летчиком. В 1941 году он уничтожил немецкие танки охваченным огнем самолетом, на борту которого находился.

Дандыкин рассказал, что новый российский беспилотник будет оснащен тепловизором, который сможет находить цели в ночное время.

Эксперт добавил, что если дрон «Ланцет» в основном используют в дневное время, то этот будут применять ночью.

Также Дандыкин выразил надежду на то, что у «Гастелло» будет столько же положительных отзывов, сколько у «Ланцета».

Агентство РИА Новости ранее также сообщило, что в России началось производство «Гастелло». Там сообщили, что проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц.