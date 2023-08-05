Танки Leopard не дошли до линии соприкосновения в зоне группировки «Центр»

Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев заявил, что немецкие танки Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения. Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, передает ТАСС.

«Нет еще, не везет нам, товарищ министр обороны», — пошутил Мордвичев в ответ на вопрос Шойгу.

Ранее барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley в районе села Работино.

В районе данного села, по его словам, российская авиация уничтожила боевые машины пехоты и бронетранспортер иностранного производства, также поражены пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.

Отмечается, что на Запорожском направлении силы РФ пресекли деятельность украинских разведгрупп в районе населенных пунктов Марфополь и Чаривное, уничтожены буксируемая гаубица «Мста-Б», гаубица М777 и другое вооружение ВСУ.

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