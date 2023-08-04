Дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске . Об этом глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале .

"В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи. Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта", - написал он.

Глава города отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы "Купол", интегрированных в комплекс "Безопасный город".

"Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тыс. туристов. Комфортный отдых обеспечиваем каждому", - добавил Копайгородский.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск. В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в свою очередь добавили, что в результате произошедшего его инфраструктура не пострадала, отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера, но установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.