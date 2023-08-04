Украина начала использовать второй эшелон войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус, сообщает американская газета The Washington Post (WP).

«Последняя неделя боев была важной, потому что они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») решили активнее задействовать второй эшелон войск», — цитирует издание слова аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли.

Сражение за Работино идет в 2,5 километра от первой линии оборонительных укреплений России, сообщает WP. Решение использовать резервы — импровизация ВСУ в рамках наступления, которое идет уже два месяца.