Минобороны: Атака дронов ВСУ на военную базу в Новороссийске успешно отражена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью пытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу в Новороссийске. Атака отражена. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы", - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, в акватории Черного моря в районе села Мысхако сторожевик погранслужбы ФСБ уничтожил надводные дроны ВСУ.

Как отметили военкоры, один надводный дрон горел долго.

В своем Telegram-канале они опубликовали фотографии и видеозапись произошедшего. На кадрах видно, как дрон направляется в сторону Новороссийска, затем слышны звуки стрельбы, после чего раздался взрыв.