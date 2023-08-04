"Радар ммс" представит способный автономно подзаряжаться и вести разведку беспилотник

На форуме «Армия-2023» будет представлен российский электрический беспилотник-вертолет, сообщает ТАСС.

Его разработало научно-производственное предприятие «Радар ммс». Аппарат может вести разведку и отправляться на подзарядку в полностью автоматическом режиме без участия человека. Исполнительный директор компании Иван Анцев заявил, что беспилотник весит 30 килограммов при целевой нагрузке в семь килограммов.

Беспилотник-вертолет не подлежит каким-то особенным сертификационным требованиям. Он может находиться в воздухе 1,5 часа. Помимо самостоятельного использования летательный аппарат применим совместно с дронопортом. Он способен выполнять различные задачи, но прежде всего – мониторинговые.

Так как это вертолет, то он может, например, отслеживать район на предмет вторжения диверсантов.

«Промониторил, подзарядился, опять взлетел — днем и ночью, 24 на 7», — отметил Анцев.

По желанию заказчика беспилотник дополнительно оборудуют любой полезной нагрузкой. Это может быть оптико-электронная система, лидар, тепловизор, газоанализатор для экологического мониторинга или детектор гамма-излучения для контроля радиационной обстановки.