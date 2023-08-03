Польский генерал пригрозил применением оружия на границе с Белоруссией

Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, если сложится опасная ситуация. Об этом заявил генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком во время встречи с военнослужащими в городе Белосток вблизи польско-белорусской границы.

По словам генерала, по распоряжению министра боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу.

"На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою", - указал он.

Как подчеркнул Соколовский, пилоты этих вертолетов имеют боевой опыт, служили в Афганистане.

"Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", - заявил генерал.

Министр национальной обороны в свою очередь указал, что на границе с Белоруссией "необходимо еще больше расширить военное присутствие", так как, по его утверждению, провокации будут усиливаться.

Во вторник польское правительство заявило, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и усилить ее охрану боевыми вертолетами.