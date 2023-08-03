Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

Министр отметил, что США также не поставляет дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.