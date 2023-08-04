Способный автономно подзаряжаться и вести разведку беспилотник представят на "Армии-2023"

Новый электрический беспилотник вертолетного типа, способный вести разведку и отправляться на подзарядку в автономном режиме, представят на форуме "Армия-2023".

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"Мы представим электрический беспилотник 30-килограммовый. Целевая нагрузка у него 7 кг. Взлетная масса - до 30 кг. Не подлежит каким-то особенным сертификационным требованиям. Летает полностью автономно, 1,5 часа в воздухе", - заявил исполнительный директор предприятия-разработчика Иван Анцев.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новинка - не квадрокоптер, а именно вертолет. При необходимости на беспилотник можно установить оптико-электронные системы, тепловизор, детекторы излучения и другое оборудование.

Главной же особенностью новинки станет возможность работы в полностью автоматическом режиме. Например, БПЛА можно поставить задачу наблюдать за заданным районом на предмет появления вражеских диверсантов в течение недели, в таком случае он будет самостоятельно проводить разведку и отправляться на подзарядку в случае необходимости в режиме 24 на 7.