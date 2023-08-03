В Калужской области сбит седьмой за день беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила ещё один беспилотник на юго-западе региона. Никто не пострадал.

Заявление опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник», — написал он.

По его словам, также нет последствий для инфраструктуры из-за произошедшего.