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Губернатор Шапша: система ПВО сбила ещё один беспилотник на юго-западе Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила ещё один беспилотник на юго-западе региона. Никто не пострадал.

В Калужской области сбит седьмой за день беспилотник
© РИА Новости

Заявление опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник», — написал он.

По его словам, также нет последствий для инфраструктуры из-за произошедшего.

Ранее в Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

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