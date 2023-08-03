Посол Китая назвал НАТО главной причиной украинского кризиса

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По словам посла, пять расширений альянса на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, существующие после холодной войны.

«Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане», — заявил он.

Ханьхуэй назвал НАТО пережитком холодной войны, и заявил, что организация должна была прекратить свое существование с ее окончанием. Однако альянс «продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты».

«Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира», — заключил посол.