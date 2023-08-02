Пентагон заявил о выявленных из-за спецоперации на Украине проблемах в США

Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила о проблемах американского военно-промышленного комплекса (ВПК), которые были выявлены после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

По ее словам, СВО показала, что ВПК не был способен функционировать на нужном уровне, хотя вызовы для военной промышленности Соединенных Штатов были реальными, они озвучивались комиссией, готовившей Стратегию национальной обороны в 2018 году.

Те не менее, пока не началась спецоперация на Украине, никаких особых действий по этому впоросу не предпринималось, отметила представитель Пентагона. Конфликт заставил Вашингтон «понять необходимость устроить турбонаддув для военно-промышленной базы», не только США, но и союзников, чтобы обеспечить возможность странам коллективного Запада взаимно дополнять друг друга.

«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», — подчеркнула Карлин.

Она напомнила, что в ВПК США были произведены крупные денежные вливания из американского федерального бюджета, в дальнейшем предстоит оценить, какими оказались результаты этого финансирования.