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Захар Прилепин подтвердил, что назначен замкомандира полка Росгвардии "Оплот"

Сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот» — информацию подтвердил сам Прилепин в Teleggram-канале.

Захар Прилепин пошел на повышение
© Газета.Ru

«Подтверждаем: созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй», — пишет Прилепин.

Он добавил, что горд оказанным ему доверием.

Ранее переживший покушение российский писатель Захар Прилепин записал видеообращение из больницы.

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