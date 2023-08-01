Захар Прилепин пошел на повышение

«Подтверждаем: созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй», — пишет Прилепин.