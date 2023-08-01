Захар Прилепин пошел на повышение

Захар Прилепин подтвердил, что назначен замкомандира полка Росгвардии "Оплот"
Сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот» — информацию подтвердил сам Прилепин в Teleggram-канале.
«Подтверждаем: созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй», — пишет Прилепин.
Он добавил, что горд оказанным ему доверием.
Ранее переживший покушение российский писатель Захар Прилепин записал видеообращение из больницы.
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