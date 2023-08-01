Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

29 июля в сети появилось видео, на котором российский танк вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.

Сегодня в Минобороны заявили о представлении экипажа танка к госнаградам.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года», - говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.