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Минобороны России: ночью Киев пытался атаковать российские гражданские суда в Чёрном море

Украинские войска ночью пытались атаковать с помощью трёх безэкипажных катеров российские гражданские суда в Чёрном море.

МО РФ заявило о попытке Киева атаковать российские гражданские суда в Черном море
© РИА Новости

Об этом информирует российское Министерство обороны.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки произошла в юго-западной части Чёрного моря.

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Одессе последнего боевого корабля ВМС Украины

Отмечается, что корабли ВМФ России, которые сопровождали транспортные суда, обнаружили и уничтожили украинские безэкипажные катера.

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