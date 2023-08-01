МО РФ заявило о попытке Киева атаковать российские гражданские суда в Черном море

Минобороны России: ночью Киев пытался атаковать российские гражданские суда в Чёрном море
Украинские войска ночью пытались атаковать с помощью трёх безэкипажных катеров российские гражданские суда в Чёрном море.
Об этом информирует российское Министерство обороны.
По данным оборонного ведомства, попытка атаки произошла в юго-западной части Чёрного моря.
Отмечается, что корабли ВМФ России, которые сопровождали транспортные суда, обнаружили и уничтожили украинские безэкипажные катера.
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