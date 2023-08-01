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Офис Зеленского: атак беспилотников будет больше

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с предупреждением по поводу новых атак беспилотников. В своем аккаунте в Twitter он заявил, что их будет больше, передает РИА Новости.

«Больше неустановленных дронов… больше войны», - подчеркнул Подоляк.

1 августа мэром Москвы Сергеем Собяниным был подтвержден факт атаки беспилотников на Москву. По его словам, несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до Москва-Сити. В результате повреждения получил фасад одной из башен на 21 этаже. Пострадавших нет.

Также 30 июля украинская сторона атаковала ряд регионов. Беспилотники сбили в Подмосковье, еще два - подавлены и упали на территории Москвы-Сити.

Как сегодня написало РИА Новости, специалисты проводят оценку повреждений башни правительственного комплекса в IQ-квартале в «Москва-сити» после попадания в одну из башен беспилотника.

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