Офис Зеленского: атак беспилотников будет больше
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с предупреждением по поводу новых атак беспилотников. В своем аккаунте в Twitter он заявил, что их будет больше, передает РИА Новости.
«Больше неустановленных дронов… больше войны», - подчеркнул Подоляк.
1 августа мэром Москвы Сергеем Собяниным был подтвержден факт атаки беспилотников на Москву. По его словам, несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до Москва-Сити. В результате повреждения получил фасад одной из башен на 21 этаже. Пострадавших нет.
Также 30 июля украинская сторона атаковала ряд регионов. Беспилотники сбили в Подмосковье, еще два - подавлены и упали на территории Москвы-Сити.
Как сегодня написало РИА Новости, специалисты проводят оценку повреждений башни правительственного комплекса в IQ-квартале в «Москва-сити» после попадания в одну из башен беспилотника.