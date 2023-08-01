Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ .

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что на месте командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил Герасимову о текущей обстановке, характере действий противника, а также о выполнении российскими войсками боевых задач на ореховском тактическом направлении.