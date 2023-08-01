Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что на месте командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил Герасимову о текущей обстановке, характере действий противника, а также о выполнении российскими войсками боевых задач на ореховском тактическом направлении.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы", - рассказали в Минобороны России.