Эксперт объяснил уничтожение танков Challenger 2 вместо передачи их Украине

По косвенным признакам перед Вооруженными силам Украины (ВСУ) поставлена задача минимизировать потери западной техники, рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Своим предположением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«Изначальная ставка на накачивание Украины западным вооружением натолкнулась на весьма прискорбную реальность. Во-первых, западная техника легко уничтожается на поле боя. А во-вторых, техника попадает в руки российских инженеров и проектировщиков», — заявил политолог.

Коньков объяснил, что, понимая, как устроена западная техника, российские военные легко могут усовершенствовать собственные образцы.

«Все более сложными становятся процессы передачи новой техники. Многим производителям оказывается дешевле уничтожить то, что могло бы быть поставлено Украине, нежели нести риски, связанные потом с необходимостью изменения своей боевой техники для преодоления рисков попадания к российским военным», — заключил эксперт.

Ранее Великобритания уничтожила десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы украинской армии в качестве военной помощи. Технику было решено утилизировать в связи с тем, что она «не подлежит ремонту».