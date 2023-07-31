В Британии рассказали о менее 50 исправных танках на всю армию

Британская армия может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2 на всю армию из-за многолетней политики сокращения оборонных расходов. Такое предположение сделал глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты парламента) Тобиас Эллвуд, передает The Times.

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«В действительности количество исправных танков может быть на уровне одного танкового полка, то есть в районе 44 единиц. Столь слабое военное положение не соответствует ухудшающейся ситуации в области безопасности, с которой мы сталкиваемся», — заявил политик.

Отмечается, что в период с 2010 по 2014 год Великобритания избавилась от 43 танков Challenger 2, потратив на это 4,3 миллиона фунтов стерлингов (5,5 миллиона долларов по текущему курсу). Сейчас Минобороны Соединенного Королевства предполагают сокращение количества танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что у Великобритании осталось только 40 боеспособных танков и дюжина фрегатов. «Это самые низкие показатели в современной истории, и, по мнению членов парламента, они свидетельствуют о том, что Великобритании будет крайне трудно вести войну против России», — говорится в материале.