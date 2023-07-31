Великобритания утилизировала танки Challenger 2 вместо передачи их Украине

Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли бы быть переданы в качестве военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, танки были уничтожены как не подлежащие ремонту.

«Уничтожены десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», - говорится в статье.

При этом утилизация 43 танков Challenger 2, которые считались очень крупными для Европы, обошлась британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов, пояснил военный аналитик Джастин Крамп.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны начали активно поставлять Киеву оружие и обучать украинских военных на своей территории. В частности, Лондон принял решение передать ВСУ танки Challenger 2.