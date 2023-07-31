Минобороны КНР сообщило о первых совместных военных учениях ВВС Китая и ОАЭ

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе впервые проведут совместные военные маневры. Как сообщило Министерство обороны КНР, учения пройдут на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

В сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, уточняется, что маневры состоятся в соответствии с планом двустороннего межармейского сотрудничества на текущий год.

"Это первые учения ВВС Китая и ОАЭ, они нацелены на углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух государств", - говорится в тексте.