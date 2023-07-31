"Высокоточные комплексы" успешно испытали на "Солнцепеках" новую систему навигации

Новая система навигации, разработанная ВНИИ «Сигнал» госкорпорации «Ростех» для российских боевых машин тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» прошла испытания, сообщает ТАСС.

Они признаны успешными. Эта система повышает точность стрельбы, автоматизирует процессы расчета геодезических и специальных задач. В будущем планируется укомплектовать этими навигационными системами все боевые машины.

Система навигации позволяет выполнять боевые задачи с закрытых огневых позиций без применения внешних приборов ориентирования. Такое техническое решение обеспечивает сохранение жизни экипажа, так как позволяет проводить ориентирование и прицеливание без покидания боевой машины.