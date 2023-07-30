Бывший разведчик раскритиковал танки «Леопард»

Основные боевые танки «Леопард» отличаются низкой эффективностью и приносят ВСУ одни проблемы, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Эти танки бесполезные и непрактичные», - подчеркнул Риттер.

Эксперт пояснил, что украинские военные не умеют их грамотно и эффективно применять, не в состоянии их ремонтировать.

Бывший разведчик заметил, что «Леопарды» устарели, не в состоянии защититься от современного оружия, поэтому их уничтожают, как только они оказываются в поле зрения российских военных.

Киев возлагал большие надежды на танки этого типа, полагал, что они являются чудо-оружием, способным переломить ход сражения, отметил Риттер. Он добавил, что солдатам постоянно твердили о невероятных возможностях «Леопардов».