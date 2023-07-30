$90.98+0.9699.96-0.26

МО: пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму

Ночью, 30 июля, была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму.

Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«16 украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ещё девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Они, по данным Министерства, не достигли цели и потерпели крушение в акватории Чёрного моря и мыса Тарханкут.

В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

30