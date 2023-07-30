Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

МО: пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму
Ночью, 30 июля, была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму.
Об этом сообщили в Минобороны.
«16 украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что ещё девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Они, по данным Министерства, не достигли цели и потерпели крушение в акватории Чёрного моря и мыса Тарханкут.
В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.