ЦПВС сообщил о 340 нарушениях безопасности полетов БПЛА в Сирии за июль

"По данным Центра деконфликтации воздушных и наземных операций, беспилотные летательные аппараты "коалиции" совершили в 2023 году 1 752 недеконфликтованных полета в районах, определенных протоколами деконфликтации, из них за июль 2023 года - 340, в том числе 92 - с 22 по 28 июля. С 1 января 2023 года зафиксирован 1 761 случай нарушения государственной границы Сирийской Арабской Республики летательными аппаратами "коалиции". За июль 2023 года зафиксировано 213 случаев, из них 68 - с 22 по 28 июля", - сказал он.