Боевой машиной пехоты CV90 могла управлять «уникальная шведская бригада» ВСУ

Российским военным удалось захватить боевую машину пехоты CV90 «уникальной шведской 21-й бригады» Вооруженных сил Украины, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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Колумнист подчеркнул, что локальная контратака с использованием шведских боевых машин на Краснолиманском направлении привела украинские военные бригады «прямо в ловушку». Оказавшись в засаде, военные ВСУ столкнулись с российскими гранатометчиками, утверждает он.

Как пояснил Экс, 21-я механизированная бригада ВСУ является «уникальным шведским соединением», на вооружении которого стоит около 50 БМП CV90. Помимо того, у этого подразделения есть 10 танков Strv 122 и восемь САУ Archer, все вооружение шведского производства, заключил обозреватель Forbes.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии в страну шведских БМП CV90. Министр обороны публиковал видео, на котором БМП уже использовали украинские военные.