Появились кадры с первой затрофееной шведской БМП CV-90
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографию российских военных рядом с затрофееной БМП CV-90 шведского производства. По данным военкора Бориса Рожина, российские военные впервые взяли CV-90 в качестве трофея. Он уточнил, что шведскую БМП у противника отбили на Сватокременном направлении.
Бойцами 1 мсб 252 мсп 3 мсд 20 ОА на направлении Сватово-Кременная затрофеена первая шведская БМП CV-90, — пишет Рожин.
Ранее издание Military Watch Magazine писало, что Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при разработке ракет Storm Shadow. По сообщению MWM, захваченный трофей Storm Shadow позволит российским военным разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны НАТО.
О захвате в качестве трофея англо-французской ракеты Storm Shadow ранее сообщил глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что операция по изъятию боеприпаса длилась два дня.