МО России: беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 в Сирии
Беспилотник MQ-9 «коалиции» США опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в небе над Сирией. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«30 июля в 06:53 на высоте 5 тыс. м в районе населённого пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции (во главе с США. — RT) с самолётом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 м по высоте», — заявил он.
Ранее сообщалось, что авиация американской «коалиции» в текущем году допустила 23 опасных сближения с российскими самолётами в небе над Сирией.