МО России: беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 в Сирии

«30 июля в 06:53 на высоте 5 тыс. м в районе населённого пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции (во главе с США. — RT) с самолётом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 м по высоте», — заявил он.