Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре.

«Предположительно, по зданию отработали аэробаллистические ракеты ОТРК «Искандер», — говорится в заявлении.

Эксперты со ссылкой на кадры с места удара подчеркнули, что многоэтажный корпус СБУ уничтожен.