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Военная хроника сообщила об ударе по управлению СБУ в Днепре

Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре.

«Предположительно, по зданию отработали аэробаллистические ракеты ОТРК «Искандер», — говорится в заявлении.

Эксперты со ссылкой на кадры с места удара подчеркнули, что многоэтажный корпус СБУ уничтожен.

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