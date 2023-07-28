Военная хроника сообщила об ударе по управлению СБУ в Днепре
Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре.
«Предположительно, по зданию отработали аэробаллистические ракеты ОТРК «Искандер», — говорится в заявлении.
Эксперты со ссылкой на кадры с места удара подчеркнули, что многоэтажный корпус СБУ уничтожен.
Ранее Военная хроника сообщила о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.