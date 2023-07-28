Командующий суданским спецназом извинился перед своим народом

Командующий силами быстрого реагирования (спецназ) Судана - одной из сторон продолжающегося четвертый месяц вооруженного конфликта - Мухаммед Хамдан Дагало извинился перед населением страны за бедствия, причиненные войной. Его слова привел телеканал Al Arabiya .

"Мы [спецназ] приносим свои извинения суданскому народу за бедствия и последствия войны", - сказал Дагало.

По его убеждению, силы быстрого реагирования "могли бы быстро достичь соглашения [о прекращении огня], если бы сменилось руководство суданской армии". По утверждению командующего, в этом случае такая договоренность "могла бы быть достигнута в течение 72 часов".