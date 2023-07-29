Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова в этому. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что по инициативе США в свое время был разработал специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов. Он добавил, что руководители определенных подразделений общаются напрямую и имеют возможность проконсультироваться в любой кризисной ситуации.