Совфед разрешил силовикам и частной охране сбивать любые беспилотники

Силовые ведомства, структуры ведомственной и частной охраны смогут пресекать движение любых беспилотников. Такой закон одобрил Совет Федерации.

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Останавливать дроны можно будет, если они угрожают жизни и здоровью людей, а также безопасности охраняемых объектов, для предотвращения атак на транспортные средства. Правоохранители смогут пресекать движение не только беспилотных летательных аппаратов, но и роботизированной техники, действующих как на земле, так и на воде. В том числе уничтожать, повреждать, а также подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления. Такие полномочия получат Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, Главное управление специальных программ при президенте РФ, МЧС.

Полномочия в данной сфере дали и вневедомственной охране для обеспечения антитеррористической безопасности объектов. Дело в том, что есть важные объекты, которые не охраняются силами государственных органов или организациями ведомственной охраны. При этом у охранного предприятия должна быть специальная лицензия, а сотрудники должны пройти подготовку и получить навыки обращения с дронами.

Актуальность принятия закона связана со случаями атак при помощи таких устройств - так, в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост, и это далеко не единственный случай.