Росгвардии позволят иметь на вооружении тяжелую военную технику
Возможности оснащения войск Росгвардии расширят — теперь на балансе федеральной службы будет тяжелая военная техника. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 28 июля.
Документ вносит изменения в Закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Понятие «оружие» в его тексте заменяется на «вооружение», а понятие «боевая техника» — на «военную технику». Предполагается, что это позволит Росгвардии выполнять возложенные на нее задачи.
По словам члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураза Мамсурова, эта поправка «создает законодательный простор для оснащения вооружением и военной техникой войск нацгвардии».