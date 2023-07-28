Росгвардии позволят иметь на вооружении тяжелую военную технику

Возможности оснащения войск Росгвардии расширят — теперь на балансе федеральной службы будет тяжелая военная техника. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 28 июля.

Документ вносит изменения в Закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Понятие «оружие» в его тексте заменяется на «вооружение», а понятие «боевая техника» — на «военную технику». Предполагается, что это позволит Росгвардии выполнять возложенные на нее задачи.