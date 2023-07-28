Мобилизация: последние новости на сегодня 28 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 июля 2023, в материале «Рамблера».

Отличившихся участников спецоперации представят к госнаградам

Все военнослужащие, отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Запорожском направлении, получат государственные награды. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия-Африка, передает РИА Новости.

«Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды», — сказал он.

Банки дали участникам СВО отсрочку по кредитам на 12,8 млрд рублей

Российские банки во II квартале предоставили российским солдатам, воюющим на Украине, кредитные каникулы на 12,8 миллиарда рублей. Об этом проинформировал Банк России, передает РИА Новости.

Уточняется, что банки за второй квартал реструктурировали 183,9 тысячи кредитных договоров граждан на 93,8 миллиарда рублей, а также 3,5 тысяч кредитов МСП на 94,5 миллиарда рублей.

В докладе указано, что основными причинами отказов в кредитных каникулах было отсутствие доказательств снижения дохода заемщика (43,4% от всех отказов) и превышение максимального размера кредита (43,2%). Если речь идет об ипотечных каникулах, отказывали чаще всего из-за неподтвержденной информации о нахождении заемщика в трудной жизненной ситуации (64,2%).

Добровольцам отряда «Кубань», вернувшимся из зоны СВО, вручили госнаграды

Добровольцы казачьего отряда «Кубань», которые участвовали в боях на Украине, получили государственные награды. Торжественная церемония прошла в связи с годовщиной формирования отряда. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, пишет ТАСС.