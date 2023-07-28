На Украине назвали потенциальные задачи морских дронов

Капитан Военно-морских сил (ВМС) Украины первого ранга в отставке Андрей Рыженко назвал три потенциальные задачи морских дронов, среди которых «проекция силы». Об этом пишет украинское издание LIGA .

«Их [морские дроны] можно использовать по меньшей мере для трех задач: разминирование прибрежной зоны, морская разведка и проекция силы и нанесение ударов», — говорится в материале.

Как утверждает капитан в отставке, беспилотники «лучше подходят» для атак на стационарные цели: порты, корабли на якоре и гидросооружения. При этом Рыженко признал, что атаковать быстрые и маневренные военные корабли сложнее. По его мнению, «более эффективно можно поражать гражданские суда», так как они медленнее.