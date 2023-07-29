США не удовлетворены темпами операции сил Украины воевать

Конфликт на Украине приближается к кульминации, считают в США. Из-за того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) близится к провалу, сценарий заморозки военных действий становится все более вероятным. Об этом сообщает The Hill.

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В публикации отмечается, что хоть военные эксперты и утверждают, что контрнаступление все еще может обернуться прорывом, но они опасаются, что операция украинской стороны может завершится в конце 2023 года без крупной победы, что может приблизить конфликт к замораживанию позиций.

По словам старшего научного сотрудника, директора по исследованиям в области внешней политики института Брукингска Майкл О'Хэнлон, основная причина медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, что у российских войск есть достаточно времени, чтобы "приспособиться и восстановить свою систему укреплений".

До этого заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что контрнаступление украинские части ведут в соответствии с планом, который военачальники разработали совместно с западными партнерами.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят "Известия", Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.