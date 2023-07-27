СМИ: украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области

Telegram-канал SHOT сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на село Лозовая Рудка, расположенное в Белгородской области. По данным канала, дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Канал отмечает, что беспилотник мог быть запущен с территории Украины. В частности, из села Басово, расположенного в Золочевском районе Харьковской области.

Как сообщалось ранее, холдинг «Росэлектроника» занимается разработкой нового комплекса, предназначенного для обнаружения и подавления мини-дронов. По словам генерального директора Рыбинского забора приборостроения Андрея Комогорцева, работы уже находятся на финальном этапе, комплекс планируют представить до конца 2023 года. Предполагается, что вес многофункциональной РЛС не превысит 25 килограммов.