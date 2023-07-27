Комитет СФ по обороне поддержал запрет выезда из РФ призывников

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон, устанавливающий в том числе запрет выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Об этом сообщил в четверг член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. Таким образом, профильный комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на пленарном заседании в пятницу.

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Изменения вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Кроме того, документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Так, выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток. По действующим нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Указывается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.

Порядок передачи сведений

Документ также уточняет порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. Соответствующими изменениями дополняется закон "О воинской обязанности и военной службе". По действующим сегодня нормам органы госвласти регионов РФ должны предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, обязанных состоять на воинском учете. Все необходимые сведения в этом случае им предоставляют медицинские организации в электронном виде. Согласно законопроекту полученные от медорганизаций сведения власти регионов будут предоставлять в Минздрав, который обеспечит сбор и передачу таких сведений в электронном виде в реестр.

Аналогичный порядок предлагается ввести и для образовательных учреждений. По действующим нормам они должны предоставлять информацию об обучающихся напрямую в реестр. Согласно законопроекту сведения о гражданах, обязанных состоять на воинском учете, от образовательных организаций будут получать власти регионов. Затем эти сведения будут направлены в Рособрнадзор, который обеспечит их сбор и передачу в электронном виде в реестр.

Уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки военного комиссариата в реестре повесток направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки военкома.

В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.