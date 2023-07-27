$90.05-0.0599.72+0.02

Комитет СФ по обороне поддержал запрет выезда из РФ призывников после направления повестки

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон, устанавливающий в том числе запрет выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Об этом сообщил в четверг член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Комитет СФ по обороне поддержал запрет выезда из РФ призывников
© РИА Новости

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. Таким образом, профильный комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на пленарном заседании в пятницу.

Видео дня

Изменения вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Кроме того, документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Так, выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток. По действующим нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Указывается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.

Порядок передачи сведений

Документ также уточняет порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. Соответствующими изменениями дополняется закон "О воинской обязанности и военной службе". По действующим сегодня нормам органы госвласти регионов РФ должны предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, обязанных состоять на воинском учете. Все необходимые сведения в этом случае им предоставляют медицинские организации в электронном виде. Согласно законопроекту полученные от медорганизаций сведения власти регионов будут предоставлять в Минздрав, который обеспечит сбор и передачу таких сведений в электронном виде в реестр.

Аналогичный порядок предлагается ввести и для образовательных учреждений. По действующим нормам они должны предоставлять информацию об обучающихся напрямую в реестр. Согласно законопроекту сведения о гражданах, обязанных состоять на воинском учете, от образовательных организаций будут получать власти регионов. Затем эти сведения будут направлены в Рособрнадзор, который обеспечит их сбор и передачу в электронном виде в реестр.

Уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки военного комиссариата в реестре повесток направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки военкома.

«Отправлять на СВО не будут». Юристы рассказали, что ждет призывников по новому закону

В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

Новые нормы также наделяют субъекты РФ правом осуществлять добровольную подготовку граждан, состоящих на воинском учете, по военно-учетным специальностям на основании соглашений, заключаемых с Минобороны РФ.

31