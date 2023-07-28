МО РФ сообщило об опасном сближении беспилотника США с Су-34

"28 июля в 07:55 на высоте 5 000 метров в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России", - сказал Гуринов, обратив внимание, что полет беспилотника не был деконфликтован.



"Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции", - добавил он.