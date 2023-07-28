Попавшие под обстрел военкоры: ВСУ намеренно били по журналистам

Попавшие под обстрел в Запорожской области военные корреспонденты "РИА Новости" (Константин Михальчевский) и "Известий" (Роман Польшаков, Дмитрий Шиков) заявили, что Вооруженные силы Украины сознательно стреляли по российским журналистам. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Согласно информации военкоров, по ним ударили три снаряда. Шиков добавил, что корректировщик ВСУ следил за журналистами с помощью беспилотника. "Видел наши движения, видел, что мы начали оказывать помощь и начали просто нас добивать", - высказался он.. Михальчевский указал, что успел заметить, как украинский снаряд раскрылся и "рассыпался поражающими элементами".
По данным телеканала, это было похоже на работу кассетного боеприпаса. 23 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военкор Журавлев, а также были ранены корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. В российском Минобороны заявили, что обстрел осуществлялся кассетными бомбами. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель Журавлева результатом сознательной атаки Киева на журналистов.