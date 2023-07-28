Попавшие под обстрел военкоры: ВСУ намеренно били по журналистам

Попавшие под обстрел в Запорожской области военные корреспонденты "РИА Новости" (Константин Михальчевский) и "Известий" (Роман Польшаков, Дмитрий Шиков) заявили, что Вооруженные силы Украины сознательно стреляли по российским журналистам. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

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Согласно информации военкоров, по ним ударили три снаряда. Шиков добавил, что корректировщик ВСУ следил за журналистами с помощью беспилотника. "Видел наши движения, видел, что мы начали оказывать помощь и начали просто нас добивать", - высказался он.. Михальчевский указал, что успел заметить, как украинский снаряд раскрылся и "рассыпался поражающими элементами".