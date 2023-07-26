В Сети высмеяли журналистов The Sun, назвавших Leopard 2 российским танком
В комментариях под видео, которое выложило британское издание The Sun, высмеяли непрофессионализм его журналистов и попытку использовать в целях пропаганды непроверенные сведения. Сотрудники The Sun опубликовали ролик с ударом "Ланцета" по немецкому танку Leopard, однако подписали видео так, будто бы украинский дрон поразил российский танк.
Ошибку заметил Telegram-канал "Военкоры Русской Весны". В комментариях под роликом читатели выразили негодование по поводу компетентности авторов The Sun.
- Нет слов, чтобы описать некомпетентность людей, работающих в Sun. На каждом видео, показанном The Sun, должно быть указано имя автора. Любой, кто хоть немного интересуется ситуацией на Украине, может узнать российский беспилотник "Ланцет", а тем более Leopard, который является основным танком НАТО, - написал в комментариях пользователь под ником gapoland6274.
Другие комментаторы с ним согласились и уточнили, что рядом находится еще один подбитый Leopard 2А6.
Ранее сообщалось, что российский дрон "Ланцет" смог пробить башню Leopard 2A6 вооруженных формирований киевского режима насквозь, через оба борта. Это произошло на Запорожском направлении.