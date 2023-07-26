В Сети высмеяли журналистов The Sun, назвавших Leopard 2 российским танком

- Нет слов, чтобы описать некомпетентность людей, работающих в Sun. На каждом видео, показанном The Sun, должно быть указано имя автора. Любой, кто хоть немного интересуется ситуацией на Украине, может узнать российский беспилотник "Ланцет", а тем более Leopard, который является основным танком НАТО, - написал в комментариях пользователь под ником gapoland6274.