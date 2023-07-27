Корабли пройдут парадным строем в Петербурге и Кронштадте

В соответствии с указом президента России в воскресенье, 30 июля, в День ВМФ России, в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад. Как сказано в документе, парад проводится «в ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».

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Военно-морской парад в День ВМФ уже стал одним из самых важных событий для Петербурга. Парад по традиции проводится одновременно в акватории Невы в центре Северной столицы и в акватории Большого Кронштадтского рейда. В нем будут задействованы корабли, суда и подводные лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде в этом году участвуют 37 кораблей и катеров, четыре подлодки, а также восемь парусных судов и около 3000 военнослужащих.

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В Петербурге и Кронштадте уже состоялась генеральная репетиция парада, а на Неве и в Финском заливе встали на временные стоянки надводные боевые корабли и субмарины, которые заявлены в статической части праздника. В их числе есть и те, что участвовали в боевых действиях против международных террористов, например, малый ракетный корабль «Зеленый Дол». Но наиболее зрелищной станет, конечно, динамическая часть парада. Точный состав ее участников будет известен только во время самого мероприятия.

Среди боевых единиц флота на репетициях были замечены десантный катер «Иван Пасько», противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана», базовый тральщик «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск» и другие «вымпелы», как говорят на флоте. Десантный катер «Алексей Баринов» во главе парадного строя пронесет на своем борту исторический ботик Петра Первого. На Кронштадтском рейде после прохождения парадного строя боевых кораблей вдоль зрительских трибун и парадной линии подводных лодок перед зрителями впервые пройдут 10 парусных судов и яхт.

Малый ракетный корабль "Буря" Фото: Святослав Акимов

Не менее интересной станет и культурная программа Дня ВМФ в Петербурге. Уже с 10 часов на Дворцовой площади на больших экранах петербуржцам и гостям Северной столицы покажут, как город готовится к проведению парада, а с 11:00 до 12:30 собравшиеся на главной площади города смогут наблюдать за его прямой трансляцией, как и миллионы телезрителей.

В течение дня на Дворцовой площади выступят Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, детский хор телевидения и радио Санкт Петербурга, ансамбль песни и пляски Западного военного округа вместе с солистом Мариинского театра Григорием Чернецовым, а также ансамбль песни и пляски Черноморского флота вместе с заслуженным артистом России Владимиром Самсоновым.

На период с 18:30 до 19:30 запланировано выступление группы «Сурганова и Оркестр», а завершит праздничную программу народный артист России Олег Газманов с группой «Эскадрон».

Такое крупное мероприятие, как парад, неизбежно сопровождают ограничения для транспорта и пешеходов. На время праздника с 07:00 до 17:00 въезд личного и грузового автотранспорта в Кронштадт будет запрещен, движение по дамбе закроют, напоминают в Смольном. Для жителей Кронштадта предусмотрен специальный пропуск. Выезд из Кронштадта ограничен не будет.

Также в День ВМФ будет временно запрещено движение транспорта, в том числе общественного, на многих улицах и проспектах в историческом центре Петербурга. Ограничения вводятся утром и днем в целях безопасности участников, гостей и зрителей Главного военно-морского парада, а вечером – для комфортного просмотра праздничного артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ, который назначен на 22:30 по московскому времени.

Добавим, что российской стороной на парад приглашены некоторые участники саммита "Россия - Африка", проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.