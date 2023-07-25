В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Беспилотные летательные аппараты возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» во вторник, 25 июля, 12 раз совершили несогласованные с российской стороной полеты, рассказал замруководителя ЦПВС, контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет РИА «Новости».
Таким образом, отметил Гуринов, коалиция за сутки двенадцать раз нарушила Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.
Кроме того, заметил контр-адмирал, истребители F-16, «Тайфун», «Рафаль» неоднократно нарушали воздушное пространство в районе Эт-Танф.
Напомним, что ЦПВС постоянно фиксирует различные нарушения со стороны военнослужащих коалиции.
Так, 6 июля 2023 года было занесено в журнал наблюдений 9 нарушений протоколов, а 20 июля российские летчики сообщили, что приборы показали воздействие системами наведения истребителей F-16 на один из самолетов ВКС России.