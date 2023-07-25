Борт с российскими военными вылетел в зону спецоперации, в нем находятся не только жители Чечни, но и добровольцы из разных из других регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из разных регионов.