Кадыров показал добровольцев, отправляющихся на фронт. Видео
Борт с российскими военными вылетел в зону спецоперации, в нем находятся не только жители Чечни, но и добровольцы из разных из других регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Он отметил, что в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из разных регионов.
Он отметил, что настрой у военных боевой. Они готовы идти на фронт. Перед отправкой самолета к солдатам обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чеченской республике Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они отметили, что защита Родины — святой долг. По их словам, для добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации, выпала священная миссия.