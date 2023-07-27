В Музее Победы открылась выставка ко Дню Военно-морского флота

День Военно-Морского флота (ВМФ) в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 30 число. Хоть этот день и является праздником для военных моряков и офицеров, вместе с ними его отмечает вся страна.

Рассказываем об истории этого праздника, его традициях и мероприятиях, которые пройдут в День ВМФ в 2023 году.

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История Дня ВМФ

Профессиональный праздник у военных моряков появился еще в 1939 году. Тогда советский адмирал Николай Кузнецов предложил Совнаркому учредить День Военно-Морского флота. Причем дату он предложил ввести не только ради веселья, но и ради привлечения внимания к службе во флоте и престижа военно-морского дела среди граждан СССР.

Совнарком согласился и выбрал день — 24 июля. По слухам, эту дату назначил лично Иосиф Сталин, чтобы отметить заслуги адмирала Кузнецова — именно 24 июля он праздновал свой день рождения.

Определенная дата просуществовала 41 год. В 1980 году указом президиума Верховного Совета СССР День ВМФ был назначен в последнее воскресенье июля. В современной России военно-морской праздник официально утвердили в 2006 году. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ об установлении профессиональных праздников различных видов Вооруженных сил РФ, в котором закрепили День российского флота.

Традиции праздника

За годы существования праздничной даты у моряков появилось множество различных традиций. Одна из главных — церемония поднятия Андреевского флага, символа Военно-морского флота РФ.

Также в этот день принято проводить парады кораблей. Такие события проходят почти во всех портовых городах России — в Санкт-Петербурге, Севастополе, Кронштадте, Владивостоке, Астрахани, Североморске и других морских городах. После этого празднования продолжаются и на воде, и на берегу. Свое мастерство показывают моряки, морские пехотинцы, спасатели, спецназ и другие виды войск.

Еще один обязательный элемент праздничных мероприятий — показательные артиллерийские стрельбы. Все это дополняется концертами военно-морских духовых оркестров и различных музыкантов, памятными и развлекательными мероприятиями для граждан.

Отметим, что в последнее воскресенье июля моряки также открывают желающим тайны военных кораблей. В портовых городах проходят различные экскурсии, на которых можно заглянуть внутрь стальных гигантов. Завершаются праздничные мероприятия салютом.

Как будут отмечать День ВМФ в 2023 году?

Как уже отмечалось, празднования проходят в российских портовых городах. Одно из самых масштабных состоится в Санкт-Петербурге.

Мероприятия начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. Там для желающих состоится трансляция подготовки к военно-морскому параду. С 11:00 по Неве пройдут около 50 кораблей и катеров, а также семь субмарин. Примут участие и самолеты — в воздух поднимается около 50 современных воздушных средств.

В 13:30 на Дворцовой площади стартует музыкальная программа. Участвовать в ней будут военные оркестры, детский хор, а также ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота.

С 18:30 к концерту присоединятся звезды эстрады. Сперва для собравшихся выступит группа «Сурганова и оркестр», а позднее — певец Олег Газманов. В 22:00 жители Северной столицы начнется праздничный салют.

Крупные празднования запланированы и во Владивостоке, для которого этот день является одним из наиболее важных праздников. С 10:00 утра там также состоится парад с участием самых современных кораблей Тихоокеанского флота, а в 11:00 пройдет театрализованное представление на водной станции.

Также в 10:30 на Спортивной набережной начнется праздничная программа. Выступать будут различные творческие коллективы, оркестр Тихоокеанского флота, артисты местной филармонии. С 20:00 до 22:00 мероприятия пройдут на площадке амфитеатра, а закончится день грандиозным салютом.